«Краснодар» разгромил «Рубин» в молодёжном первенстве со счётом 5:1

В 5-м туре молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Рубин». Матч состоялся на поле академии «быков» в Краснодаре и завершился со счётом 5:1.
В начале втречи хозяевам удалось отметиться быстрым голом – уже на 5-й минуте забил защитник Дмитрий Пивоваров. На 28-й минуте полузащитник «Рубина» Антон Шолох точным ударом с пенальти сравнял счёт. Спустя 10 минут «Краснодар» вновь вышел вперёд усилиями хавбека Эдуарда Сперцяна, также отличившегося с одиннадцатиметровой отметки. На 41-й минуте нападающий Руслан Апеков укрепил преимущество хозяев. Во втором тайме «быки» забили ещё дважды – отличились полузащитник Богдан Рейхмен и форвард Олег Ознобихин.
«Краснодар», набрав 10 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице молодёжного первенства, но может опуститься ниже по итогам тура. «Рубин» (2) – 14-й.
- 9 августа 2019
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