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«Краснодар» разгромил «Рубин» в молодёжном первенстве со счётом 5:1

«Краснодар» разгромил «Рубин» в молодёжном первенстве со счётом 5:1
Футбол / РПЛ 0

В 5-м туре молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Рубин». Матч состоялся на поле академии «быков» в Краснодаре и завершился со счётом 5:1.

В начале втречи хозяевам удалось отметиться быстрым голом – уже на 5-й минуте забил защитник Дмитрий Пивоваров. На 28-й минуте полузащитник «Рубина» Антон Шолох точным ударом с пенальти сравнял счёт. Спустя 10 минут «Краснодар» вновь вышел вперёд усилиями хавбека Эдуарда Сперцяна, также отличившегося с одиннадцатиметровой отметки. На 41-й минуте нападающий Руслан Апеков укрепил преимущество хозяев. Во втором тайме «быки» забили ещё дважды – отличились полузащитник Богдан Рейхмен и форвард Олег Ознобихин.

«Краснодар», набрав 10 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице молодёжного первенства, но может опуститься ниже по итогам тура. «Рубин» (2) – 14-й.

Россия - Молодёжное первенство. 5-й тур
09 августа 2019, пятница. 10:30 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
5 : 1
Рубин-мол.
Казань
1:0 – Пивоваров – 5, 1:1 – Шолох – 28 (пен), 2:1 – Сперцян – 38 (пен), 3:1 – Апеков – 42, 4:1 – Рейхмен – 59, 5:1 – Ознобихин – 78
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