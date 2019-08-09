Два оперных певца перед матчем ЦСКА — «Сочи» споют легендарную песню
11 августа перед матчем ЦСКА — «Сочи» два выдающихся российских оперных певца, Василий Ладюк (баритон) и Игорь Морозов (тенор), которые являются поклонниками «армейского» клуба, вместе с болельщиками ЦСКА исполнят в чаше «ВЭБ Арены» одну из легендарных отечественных спортивных песен — «Команда молодости нашей».
«Таким ярким и необычным способом два мастера оперной сцены решили поддержать красно-синих в важном матче чемпионата страны. Не пропустите это уникальное для российского футбола событие, приходите на стадион заблаговременно!» — говорится на официальном сайте ЦСКА.
После четырёх туров команда Виктора Гончаренко занимает в турнирной таблице РПЛ второе место, сочинская команда — на 15-м.
Два оперных певца перед матчем ЦСКА — «Сочи» споют легендарную песню
Фото: ЦСКА
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