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Два оперных певца перед матчем ЦСКА — «Сочи» споют легендарную песню

Два оперных певца перед матчем ЦСКА — «Сочи» споют легендарную песню
Футбол / РПЛ 0

11 августа перед матчем ЦСКА — «Сочи» два выдающихся российских оперных певца, Василий Ладюк (баритон) и Игорь Морозов (тенор), которые являются поклонниками «армейского» клуба, вместе с болельщиками ЦСКА исполнят в чаше «ВЭБ Арены» одну из легендарных отечественных спортивных песен — «Команда молодости нашей».

«Таким ярким и необычным способом два мастера оперной сцены решили поддержать красно-синих в важном матче чемпионата страны. Не пропустите это уникальное для российского футбола событие, приходите на стадион заблаговременно!» — говорится на официальном сайте ЦСКА.

После четырёх туров команда Виктора Гончаренко занимает в турнирной таблице РПЛ второе место, сочинская команда — на 15-м.

Два оперных певца перед матчем ЦСКА — «Сочи» споют легендарную песню
Два оперных певца перед матчем ЦСКА — «Сочи» споют легендарную песню
Фото: ЦСКА
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