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Нойштедтер: меня привлекли амбиции «Динамо» и проект, который здесь затевается

Нойштедтер: меня привлекли амбиции «Динамо» и проект, который здесь затевается
Футбол / РПЛ 0

Новичок московского «Динамо» защитник Роман Нойштедтер прокомментировал свой переход в клуб на правах свободного агента.

«Динамо» – клуб с богатой историей. Так получилось, что почти все команды, за которые я играл ранее, могут похвастать славными традициями. Здесь меня привлекли амбиции клуба, тот интересный проект, который здесь затевается. Хочу помочь развивать его. Над приглашением бело-голубых долго не думал – понадобилось три-четыре дня, чтобы утрясти все формальности, слетать за вещами в Стамбул, потом на медобследование в Германию. И вот я здесь», — цитирует Нойштедтера пресс-служба «Динамо».

Последним клубом Нойштедтера был «Фенербахче». Нынешним летом у него истёк срок действия контракта с турецким клубом. Всего в минувшем сезоне 31-летний защитник принял участие в 31 матче в составе «Фенербахче». На его счету 2 забитых мяча.

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