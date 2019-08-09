Филипп: у «Динамо» славная история, выступать за него — честь для меня

Новичок московского «Динамо» нападающий Максимилиан Филипп высказался о своём переходе в клуб из дортмундской «Боруссии».



«Я серьёзно размышлял перед тем, как дать согласие на переход в «Динамо». Особенным стал мой приезд в Москву, когда я получше познакомился с городом, с самим клубом. Это упростило моё решение перебраться в Россию. Могу сказать, что для меня честь выступать за «Динамо». У бело-голубых славная история, но последние годы получились очень трудными. Сейчас у клуба поменялся менеджмент, появились новые цели. Всё это показалось мне интересным. Постараемся пробиться в еврокубки, где «Динамо» должно выступать каждый год», — цитирует Филиппа пресс-служба бело-голубых.



Филипп перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». Его трансфер обошёлся дортмундскому клубу в € 20 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 играх, в которых на его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.

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