Обляков: над «Реалом» победа была более особенной, нежели над «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поставил победу над «Реалом» в Лиге чемпионов выше, нежели над «Спартаком» в РПЛ.

«На дерби со „Спартаком“ настрой немного другой, ажиотаж вокруг матча, болельщики просто сумасшедшие. Все поднимают градус игры, от предвкушения чего-то особенного ты сам заводишься. Но над «Реалом» победа была более особенной. Это лучший клуб мира, не так часто ты будешь против него играть и сможешь его обыграть два раза», — цитирует Облякова Sport24.

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА дважды обыграл «Реал» на стадии группового этапа Лиги чемпионов. В Москве «армейцы» выиграли со счётом 1:0, в Мадриде — 3:0. В матче 22-го тура РПЛ ЦСКА в гостях нанёс гостевое поражение «Спартаку» со счётом 2:0.