Филипп объяснил, почему решил покинуть «Боруссию» и перейти в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп объяснил своё решение присоединиться к бело-голубым после двух лет в составе дортмундской «Боруссии».
«Выступление за «Боруссию» было чем-то особенным для меня. Я хотел бы поблагодарить чёрно-жёлтую семью за поддержку в течение этих двух лет. Учитывая мой возраст, для меня игровая практика первостепенна. Именно поэтому я принял решение бросить себе новый вызов», — цитирует Филиппа пресс-служба «Боруссии».
«Мы благодарим Максимилиана за его вклад в успехи клуба и желаем ему успеха в его новой команде», — заявил спортивный директор «шмелей» Микаэль Цорк.
Филипп перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». Его трансфер обошёлся дортмундскому клубу в € 20 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 матчах, в которых на его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.
- 9 августа 2019
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