Филипп объяснил, почему решил покинуть «Боруссию» и перейти в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп объяснил своё решение присоединиться к бело-голубым после двух лет в составе дортмундской «Боруссии».



«Выступление за «Боруссию» было чем-то особенным для меня. Я хотел бы поблагодарить чёрно-жёлтую семью за поддержку в течение этих двух лет. Учитывая мой возраст, для меня игровая практика первостепенна. Именно поэтому я принял решение бросить себе новый вызов», — цитирует Филиппа пресс-служба «Боруссии».



«Мы благодарим Максимилиана за его вклад в успехи клуба и желаем ему успеха в его новой команде», — заявил спортивный директор «шмелей» Микаэль Цорк.



Филипп перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». Его трансфер обошёлся дортмундскому клубу в € 20 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 матчах, в которых на его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.

«Динамо» купило нападающего дортмундской «Боруссии». В чём подвох? Можно ли считать трансфер Максимилиана Филиппа удачным для «Динамо».