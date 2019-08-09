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Филипп объяснил, почему решил покинуть «Боруссию» и перейти в «Динамо»

Филипп объяснил, почему решил покинуть «Боруссию» и перейти в «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп объяснил своё решение присоединиться к бело-голубым после двух лет в составе дортмундской «Боруссии».

«Выступление за «Боруссию» было чем-то особенным для меня. Я хотел бы поблагодарить чёрно-жёлтую семью за поддержку в течение этих двух лет. Учитывая мой возраст, для меня игровая практика первостепенна. Именно поэтому я принял решение бросить себе новый вызов», — цитирует Филиппа пресс-служба «Боруссии».

«Мы благодарим Максимилиана за его вклад в успехи клуба и желаем ему успеха в его новой команде», — заявил спортивный директор «шмелей» Микаэль Цорк.

Филипп перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». Его трансфер обошёлся дортмундскому клубу в € 20 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 матчах, в которых на его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.

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