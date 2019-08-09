«Краснодар» может усилиться воспитанником «Барселоны»

Полузащитник «Бетиса» Кристиан Тельо может покинуть команду и продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
Испанский клуб не горит желанием расставаться с 27-летним футболистом, однако проблемой при удержании его в составе могут стать скромные отступные в контракте, которые составляют € 12 млн. При этом в случае выплаты клаусулы половина суммы отправится на счёт «Барселоны», воспитанником которой Кристиан является и которой принадлежит половина прав на него.
По информации Estadio Deportivo, следующим клубом Тельо может стать «Краснодар». «Быки» в настоящее время активно собирают информацию об испанском хавбеке и готовятся выплатить прописанную в его соглашении сумму.
В 2017 году сообщалось об интересе к Тельо со стороны «Спартака» и «Зенита», однако тогда игрок выбрал «Бетис».
В минувшем сезоне испанской Примеры Кристиан провёл 29 матчей, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.
- 9 августа 2019
-
16:14
-
15:52
-
15:46
-
15:33
-
15:17
-
15:17
-
15:06
-
14:57
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:21
-
14:17
-
14:13
-
13:52
-
13:43
-
13:40
-
13:35
-
13:23
-
13:23
-
13:05
-
13:04
-
12:47
-
12:28
-
12:26
-
12:14
-
12:09
-
11:56
-
11:46
-
11:35
-
11:18
-
11:13
-
11:12
-
10:45
-
10:42