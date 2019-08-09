«Краснодар» может усилиться воспитанником «Барселоны»

Полузащитник «Бетиса» Кристиан Тельо может покинуть команду и продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.



Испанский клуб не горит желанием расставаться с 27-летним футболистом, однако проблемой при удержании его в составе могут стать скромные отступные в контракте, которые составляют € 12 млн. При этом в случае выплаты клаусулы половина суммы отправится на счёт «Барселоны», воспитанником которой Кристиан является и которой принадлежит половина прав на него.



По информации Estadio Deportivo, следующим клубом Тельо может стать «Краснодар». «Быки» в настоящее время активно собирают информацию об испанском хавбеке и готовятся выплатить прописанную в его соглашении сумму.



В 2017 году сообщалось об интересе к Тельо со стороны «Спартака» и «Зенита», однако тогда игрок выбрал «Бетис».



В минувшем сезоне испанской Примеры Кристиан провёл 29 матчей, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.

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