Суарес: переход в «Аякс» — одно из лучших решений в моей жизни

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес ответил бывшему клубу — «Аякс», который ранее упомянул его в «Твиттере».

«Ровно 12 лет назад мы подписали Луиса Суареса. Неплохой выбор, верно?» — гласит пост пресс-службы «Аякса».

«Одно из лучших решений, которые я когда-либо принимал в карьере. Подписывайтесь на клуб, который дал мне всё!» — написал Суарес в своём аккаунте.

Суарес перешёл в «Аякс» из «Гронингена» летом 2007 года. Сумма трансфера составила € 7,5 млн. В составе амстердамского клуба форвард принял участие в 159 матчах во всех турнирах, в которых забил 111 голов и отдал 68 результативных передач. В январе 2011 года уругваец перешёл в «Ливерпуль» за € 26,5 млн, а летом 2014-го был продан в «Барселону» за € 81,72 млн.