Суарес: переход в «Аякс» — одно из лучших решений в моей жизни
Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес ответил бывшему клубу — «Аякс», который ранее упомянул его в «Твиттере».
«Ровно 12 лет назад мы подписали Луиса Суареса. Неплохой выбор, верно?» — гласит пост пресс-службы «Аякса».
«Одно из лучших решений, которые я когда-либо принимал в карьере. Подписывайтесь на клуб, который дал мне всё!» — написал Суарес в своём аккаунте.
Суарес перешёл в «Аякс» из «Гронингена» летом 2007 года. Сумма трансфера составила € 7,5 млн. В составе амстердамского клуба форвард принял участие в 159 матчах во всех турнирах, в которых забил 111 голов и отдал 68 результативных передач. В январе 2011 года уругваец перешёл в «Ливерпуль» за € 26,5 млн, а летом 2014-го был продан в «Барселону» за € 81,72 млн.
СМИ: Суарес игнорировал Гризманна на первой совместной тренировке в «Барселоне»
- 9 августа 2019
-
22:27
-
22:18
-
21:57
-
21:55
-
21:35
-
21:27
-
21:17
-
21:11
-
21:05
-
20:52
-
20:25
-
20:23
-
20:04
-
20:03
-
19:58
-
19:47
-
19:36
-
19:33
-
19:18
-
19:04
-
19:00
-
18:50
-
18:37
-
18:31
-
18:27
-
18:14
-
18:02
-
17:55
-
17:40
-
17:31
-
17:17
-
17:15
-
16:58
-
16:50
-
16:45
Партнерский контент