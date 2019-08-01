СМИ: Суарес игнорировал Гризманна на первой совместной тренировке в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не приветствовал новичка каталонской команды форварда Антуана Гризманна. Как сообщает Cuatro, на прошедшей в среду тренировке «Барселоны» Суарес игнорировал Гризманна, не смотрел на француза и никак не обращал внимания на его комментарии.



Издание отмечает, что неприязнь может быть вызвана высказываниями Гризманна во время чемпионата мира в 2018 году. Перед четвертьфинальным матчем между сборными Франции и Уругвая Гризманн заявил, что чувствует себя наполовину уругвайцем. Суарес остался недоволен этим заявлением, ответив, что Гризманн прежде всего француз, а значит не знает, что такое быть уругвайцем.



12 июля «Барселона» объявила о переходе 28-летнего форварда из «Атлетико» за € 120 млн. Французский игрок подписал с каталонцами контракт на пять лет.

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