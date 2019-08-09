Фанат «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу

Болельщик «Ренна» подал в суд на бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, который ударил его по лицу, сообщает L'Equipe.
Инцидент произошёл в конце апреля после финального матча Кубка Франции. Встреча завершилась победой «Ренна» — 2:2, по пенальти — 6:5.
Поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около фаната, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул болельщика. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок. За этот поступок бразилец был дисквалифицирован на три матча.
Видео также доступно в «Твиттере».
27-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 23 результативные передачи.
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