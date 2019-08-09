Жёны Фабрегаса и Месси опубликовали совместную фотографию. Сеск оценил фон
Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас подшутил над своей женой Даниэллой Семаан, а также над Антонеллой Рокуццо, женой аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Жена Сеска выложила в «Инстаграме» совместную с Антонеллой фотографию, которую Фабрегас прокомментировал следующим образом: «Красивый теннисный корт».
Напомним, Фабрегас и Месси знакомы уже много лет, так как являются воспитанниками «Барселоны».
В минувшем сезоне 32-летний Фабрегас сначала выступал за «Челси», принял участие в шести матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. В зимнее трансферное окно хавбек перешёл в «Монако» за € 9 млн. В составе монегасков он забил один гол в 13 матчах.
Месси, Суарес и Альба встретились с Фабрегасом на вечеринке на Ибице
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