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Месси, Суарес и Альба встретились с Фабрегасом на вечеринке на Ибице

Месси, Суарес и Альба встретились с Фабрегасом на вечеринке на Ибице
Футбол / Испания 0

Трое футболистов «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба вместе со своими жёнами проводят последние дни отпуска на Ибице, где провели вечеринку вместе с бывшим партнёром по каталонскому клубу Сеском Фабрегасом.

Даниэлла Семаан, супруга Фабрегаса, в социальной сети опубликовала снимок, на котором изображены футболисты с жёнами, подписав его: «Другой день, другой год, те же удивительные люди».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Даниэллы Семаан.

Игроки «Барселоны» через несколько дней вернутся в расположение клуба. Фабрегас в прошлом сезоне принял участие в 13 матчах «Монако», в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 2 жёлтые карточки.

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