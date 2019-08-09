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«Ливерпуль» — «Норвич Сити»: Салах увеличил преимущество хозяев

«Ливерпуль» — «Норвич Сити»: Салах увеличил преимущество хозяев
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах увеличил преимущество хозяев в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити». На 19-й минуте 27-летний египтянин отправил мяч в ворота соперника после передачи нападающего Роберто Фирмино.

Матч «Ливерпуль» — «Норвич Сити» в эти минуты проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». К 35-й минуте счёт 3:0 в пользу хозяев. Автором третьего гола стал защитник Вирджил ван Дейк, отличившийся на 28-й минуте после передачи Салаха.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Норвич Сити».

Напомним, «Ливерпуль» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, «Норвич» стал победителем Чемпионшипа.

Посмотреть календарь Премьер-лиги можно на «Чемпионате».

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