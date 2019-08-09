Лукаку назвал Конте лучшим тренером в мире

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку назвал наставника команды Антонио Конте лучшим тренером в мире.
«Выбрал „Интер“, потому что это интересный проект. Думаю, что «Интер» движется в правильном направлении, и мне был нужен новый вызов. Хочу помочь команде добиться чего-то важного. Надеюсь, в конце сезона у нас будут отличные результаты.
Конте — лучший тренер в мире, он помогает игрокам прогрессировать, и его карьера говорит сама за себя. Хочу поблагодарить президента Стивена Чжана и генерального директора Джузеппе Маротту за доверие, которое они оказали мне. Очень рад оказаться в «Интере», — приводит слова Лукаку официальный сайт клуба.
Напомним, 26-летний нападающий перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» за € 65 млн. Бельгиец стал самым дорогим трансфером в истории нерадзурри.
- 9 августа 2019
-
23:56
-
23:45
-
23:38
-
23:36
-
23:16
-
23:05
-
23:00
-
22:56
-
22:55
-
22:42
-
22:35
-
22:35
-
22:27
-
22:18
-
21:57
-
21:55
-
21:35
-
21:27
-
21:17
-
21:11
-
21:05
-
20:52
-
20:25
-
20:23
-
20:04
-
20:03
-
19:58
-
19:47
-
19:36
-
19:33
-
19:18
-
19:04
-
19:00
-
18:50
-
18:37