Лукаку назвал Конте лучшим тренером в мире

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку назвал наставника команды Антонио Конте лучшим тренером в мире.

«Выбрал „Интер“, потому что это интересный проект. Думаю, что «Интер» движется в правильном направлении, и мне был нужен новый вызов. Хочу помочь команде добиться чего-то важного. Надеюсь, в конце сезона у нас будут отличные результаты.



Конте — лучший тренер в мире, он помогает игрокам прогрессировать, и его карьера говорит сама за себя. Хочу поблагодарить президента Стивена Чжана и генерального директора Джузеппе Маротту за доверие, которое они оказали мне. Очень рад оказаться в «Интере», — приводит слова Лукаку официальный сайт клуба.

Напомним, 26-летний нападающий перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» за € 65 млн. Бельгиец стал самым дорогим трансфером в истории нерадзурри.