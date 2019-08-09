«Ливерпуль» — «Норвич Сити»: Ориги забил четвёртый гол в ворота гостей

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги стал автором четвёртого гола в домашнем матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити». 24-летний бельгиец отправил мяч в ворота соперника на 42-й минуте после передачи полузащитника Трента Александер-Арнольда.

Матч «Ливерпуль» — «Норвич Сити» сейчас проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». На перерыв команды ушли при счёте 4:0 в пользу мерсисайдцев. Первый гол забил защитник «Норвич Сити» Грант Хэнли, отправив мяч в свои ворота в начале встречи. В середине тайма отличились нападающий хозяев Мохамед Салах и защитник Вирджил ван Дейк.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Норвич Сити».

Напомним, «Ливерпуль» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, «Норвич» стал победителем Чемпионшипа.