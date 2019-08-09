«Ливерпуль» — «Норвич Сити»: Алисон заменён в 1-м тайме из-за травмы

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер получил травму в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (в данный момент счёт 4:0, перерыв).

Голкипер получил повреждение в конце первого тайма. Вместо него на замену вышел Адриан.

В ближайшее время Алисон пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки восстановления игрока.

Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из итальянской «Ромы». Сумма трансфера составила € 62,5 млн. В минувшем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 22 гола и получил одну жёлтую карточку. Контракт голкипера с мерсисайдским клубом действует до лета 2024 года.