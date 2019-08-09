«Бавария» может арендовать Манджукича

Нападающий Марио Манджукич может покинуть туринский «Ювентус» в это трансферное окно. 33-летний хорват рассматривает вариант возвращения в мюнхенскую «Баварию», сообщает Sky Sport Italia.

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Стороны обсуждают вариант аренды, который будет включать опцию последующего выкупа примерно за € 15 млн.

Напомним, ранее Манджукич был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», но в последний момент трансфер сорвался.

Марио выступал за «Баварию» с 2012 по 2014 год. Его действующий контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне Манджукич забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах на клубном уровне.