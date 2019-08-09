«Бавария» может арендовать Перишича с правом выкупа

Мюнхенская «Бавария» согласовала аренду хорватского полузащитника миланского «Интера» Ивана Перишича, утверждает TZ.

По данным источника, немецкий клуб может арендовать футболиста с правом последующего выкупа за € 30 млн. Впрочем, для завершения трансфера «Баварии» нужно ещё договориться с самим игроком.

Мюнхенский клуб обратил внимание на Перишича после того, как сорвался трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, который выбыл из строя из-за травмы на длительный срок.

Перишич выступает за «Интер» с 2015 года. В минувшем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 34 матчах итальянского национального чемпионата (30 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.