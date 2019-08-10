Гол Тюрама вывел «Боруссию» М во 2-й раунд Кубка Германии

Мёнхенгладбахская «Боруссия» в матче 1-го раунда Кубка Германии обыграла «Зандхаузен» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Зандхаузене на стадионе «Хардтвалдштадион». Обслуживал матч арбитр Роберт Хартман, которому ассистировали Кристиан Лайхер и Кристиан Диц.
Единственный гол был забит на 19-й минуте. Автором гола стал французский нападающий Марку Тюрам. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Тобиас Штробль.
21-летний Тюрам перешёл в «Боруссию» из «Генгама» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 9 млн. Форвард подписал с немецким клубом контракт, который рассчитан до июня 2023 года.
Напомним, отец Маркуса, Лилиан Тюрам, является чемпионом мира 1998 года. В 2006 году Тюрам в составе сборной Франции проиграл в финале чемпионата мира команде Италии.
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