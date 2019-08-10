Брюс: Кэрролл был полон желания вернуться в «Ньюкасл»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс прокомментировал возвращение в клуб нападающего Энди Кэрролла, который на правах свободного агента подписал с «сороками» однолетний контракт.

«Кэрролл был полон желания вернуться в «Ньюкасл». Конечно, сейчас главный вопрос, сможем ли мы быстро его вернуть и сможет ли он сохранить форму. Это уже не молодой Энди Кэрролл, он уже ветеран. Но, когда клуб продавал его за рекордную сумму, он стоил каждого фунта», — приводит слова Брюса BBC.

Кэрролл — воспитанник «Ньюкасла». За основную команду «сорок» форвард начал выступать в 2006 году. В 2011-м Энди перешёл в «Ливерпуль», где провёл полтора сезона. Следующим клубом в карьере футболиста стал «Вест Хэм Юнайтед», чьи цвета он защищал до нынешнего лета.

«Ньюкасл» 11 августа проведёт встречу 1-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом». Игра состоится в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк», начало — в 16:00 мск.