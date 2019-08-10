Ориги: у «Норвича» очень хорошая команда, много талантливых игроков

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги прокомментировал победу в домашнем матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1). В этой встрече 24-летний бельгиец отметился голом.
«Мы проявили уважение к «Норвичу», но забить четыре гола в первом тайме было огромным стимулом. Это было важно после матча с «Манчестер Сити».
Хорошо вернуться на «Энфилд». На стадионе была отличная атмосфера, и это повлияло на нашу игру. Я рад, что смог помочь команде, забил гол.
У «Норвича» очень хорошая команда, много талантливых игроков. Они очень смелые, пытаются играть в футбол. Мы добились хорошего результата, победа со счетом 4:1 в первой игре даёт нам много позитива», – приводит слова Ориги BBC.
Напомним, «Ливерпуль» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, «Норвич» стал победителем Чемпионшипа.
Во 2-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Саутгемптоном», а «Норвич Сити» дома примет «Ньюкасл Юнайтед». Обе встречи состоятся 17 августа.
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