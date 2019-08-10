«Милан» рассматривает украинского вратаря в качестве замены Доннарумме

«Милан» рассматривает вариант с приобретением голкипера «Реала» Андрея Лунина. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб ищет вратаря, который бы стал заменой Джанлуиджи Доннарумме, в случае если он перейдёт в стан «ПСЖ».



Кроме того, по данным издания, в список предполагаемых кандидатур кроме 20-летнего украинца попали Кейлор Навас («Реал») и Маттиа Перин («Ювентус»).

Напомним, прошлый сезон Лунин провёл в аренде в «Леганесе», в чемпионате сыграл пять матчей. Ранее в СМИ сообщалось, что к украинцу проявляют интерес два испанских клуба — «Бетис» и «Вальядолид».



Лунин перешёл в «Реал» прошлым летом из луганской «Зари» за € 8,5 млн. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.