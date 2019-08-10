«Торпедо» обыграло «Луч», «СКА-Хабаровск» и «Чертаново» сыграли вничью
В матче 7-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал московское «Торпедо». Встреча состоялась на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола встречи стал защитник «Торпедо» Максим Шоркин отправивший мяч в ворота владивостокской команды на 81-й минуте.
Московское «Торпедо» набрало 16 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Владивостокский «Луч» (8) — на 10-м месте.
В другом матче тура «СКА-Хабаровск» принимал московское «Чертаново». Игра прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась ничьей со счётом 0:0. Турнирная таблица Футбольной национальной лиги доступна на «Чемпионате».
ФНЛ - Первый дивизион. 7-й тур
10 августа 2019, суббота. 10:00 МСК
Луч
Владивосток
0 : 1
Торпедо Москва
Москва
0:1 – Шоркин – 81
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