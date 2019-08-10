«Оренбург» — «Тамбов»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Стали известны составы «Оренбурга» и «Тамбова» на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 10 августа, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Оренбург»: Руденко, Сиваков, Терехов, Шахов, Готлиб, Маляров, Кулишев, Мишкич, Рикарду, Чуканов, Деспотович.
Запасные: Довбня, Козлов, Афонин, Аюпов, Фамейе.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Кулик, Чуперка, Килин, Костюков, Конате.
Запасные: Сугробов, Рыбин, Маркелов, Клёнкин, Карасёв, Бенито, Мухаммед, Мамтов.
«Оренбург» не набрал очков в 4 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (3) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 10 очков в 4 матчах.
- 10 августа 2019
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