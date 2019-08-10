Кокорин: готов играть за «Зенит» даже бесплатно

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, отбывающий наказание в колонии города Алексеевка Белгородской области, сказал, что хочет продолжить выступать за клуб из Санкт-Петербурга, когда выйдет на свободу.
«Очень соскучился по «Зениту», я им многим обязан. Сейчас готов играть за них даже бесплатно. За время в Бутырке получил порядка 5-6 тысяч писем, и почти половина — из Питера.
Считаю, «Краснодар» поступил с Мамаевым очень жестоко, пытаясь разорвать с ним контракт. Нужно было сначала разобраться в ситуации, а потом уже принимать решение», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Кокорин отбывает наказание в колонии за участие в двух драках в Москве в октябре 2018 года. Футболист должен выйти на свободу 7 декабря 2019 года.
- 10 августа 2019
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