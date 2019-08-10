«Динамо» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся 10 августа в 19:00

Сегодня, 10 августа, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Динамо» — «Зенит». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Зенит» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли ассистентов выступят Алексей Воронцов и Александр Богданов. Резервный рефери — Алексей Еськов.



С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».