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«Динамо» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Динамо» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся 10 августа в 19:00

«Динамо» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся 10 августа в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 10 августа, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Динамо» — «Зенит». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Зенит» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли ассистентов выступят Алексей Воронцов и Александр Богданов. Резервный рефери — Алексей Еськов.

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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