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«Атлетико» — «Ювентус»: Роналду и Фелиш выйдут на поле с первых минут

«Атлетико» — «Ювентус»: Роналду и Фелиш выйдут на поле с первых минут
Футбол / Прочие турниры 0

Мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус» объявили стартовые составы на заключительный матч Международного кубка чемпионов.

Состав «Атлетико»: Ян Облак, Киран Триппьер, Хосе Мария Хименес, Стефан Савич, Ренан Лоди, Коке, Маркос Льоренте, Сауль Ньигес, Тома Лемар, Жоау Фелиш, Альваро Мората.

Состав «Ювентуса»: Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо, Маттейс де Лигт, Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро, Сами Хедира, Миралем Пьянич, Адриен Рабьо, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Криштиану Роналду.

Матч «Атлетико» – «Ювентус» состоится сегодня, 10 августа, на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция). Стартовый свисток прозвучит в 19:05 мск. С результатами других встреч Международного кубка чемпионов можно на «Чемпионате».

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