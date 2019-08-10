Болельщики устроили потасовку во время матча «Динамо» — «Зенит»

На трибуне стадиона «ВТБ Арена» во время матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» – «Зенит» произошёл конфликт между болельщиками.



В середине первого тайма на одном из центральных секторов между фанатами произошла перепалка, которая в скором времени переросла в потасовку. На место происшествия оперативно прибыли стюарды и сотрудники полиции. После продолжительной беседы правоохранители увели с трибуны нескольких болельщиков. Ещё один фанат попытался скрыться, но был задержан в подтрибунном помещении.



Матч «Динамо» — «Зенит» проходит в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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