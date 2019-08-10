Лещук: одной тренировки было достаточно, чтобы увидеть, что Филипп — усиление

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался о поражении в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2) и оценил новичков своей команды.

«Когда сидишь на скамейке, больше переживаешь за команду, нежели когда играешь. Потому что на поле полная концентрация, а на скамейке сидишь как болельщик: слышишь трибуны, тебя захлёстывает.

Сломало ли нас удаление? Если бы не удаление, то, может, мы смогли бы сделать ничью. У «Зенита» игроки высокого уровня, с такими профессионалами тяжело играть в меньшинстве.

Катастрофа ли, что в 5 турах набрали 5 очков? Не стоит делать пока выводов. Приходят новые игроки, они подстраиваются под наши требования. Возможно, после перерыва на национальные сборные мы будем в оптимальных кондициях.

Что касается новых игроков, то по Максимилиану можно сказать, что это футболист высокого класса. Одной вчерашней тренировки было достаточно, чтобы увидеть его удары. Это хорошее усиление для нашей команды. По остальным ребятам можно сказать то же самое, но им ещё нужно всем время, чтобы втянуться. Все эти игроки высокого уровня", — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.