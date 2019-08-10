Хавбек «Астон Виллы» обновил антирекорд АПЛ по числу проигранных матчей подряд

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш обновил антирекорд английской Премьер-лиги по количеству проигранных матчей подряд.
Поражение от «Тоттенхэм Хотспур» во встрече 1-го тура чемпионата Англии сезона-2019/20 стало для 23-летнего хавбека 19-м в 19 последних играх в турнире. Серия футболиста началась ещё в сезоне-2014/15. Тогда «Астон Вилла» с ним в составе проиграла 2 матча. В следующем сезоне команда проиграла все 16 встреч, в которых принимал участие полузащитник. Свою серию хавбек продлил уже после возвращения бирмингемской команды в высший дивизион страны.
В минувшем сезоне Грилиш принял участие в 35 играх на клубном уровне. На его счету 6 забитых мячей и 8 результативных передач. За молодёжную сборную Англии Грилиш сыграл 7 матчей и забил 2 мяча.
- 10 августа 2019
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