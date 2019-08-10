Созин — о Панченко: бить — хорошо, но когда не идёт, нужно остановиться

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мыслями о выступлении «Динамо» и «Зенита» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, завершившемся победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.



«Зенит» выиграл на классе, выложился ровно настолько, насколько нужно для победы. Сразу повёл в счёте, а после нагнетания «Динамо» всё решил вторым голом. «Динамо» же впереди ничего не показало – даже навала и острых ударов не было, а всё давление было до штрафной. Неудачный матч провёл Паршивлюк: чуть не забил себе, особо не подключался в атаку, это сильно подвело «Динамо». Шиманьски тоже растворился во втором тайме. Да, блеснул один раз с обводкой Сантоса, а кроме этого – ничего. Игра у «Динамо» стала активнее после ухода Панченко, бить по воротам – хорошее качество, но, когда совсем не идёт, нужно остановиться. Он очень предсказуем, с трибуны понятно, что будет делать. Так что правильно, что они ищут забивного нападающего.



В «Динамо» хотелось бы отметить Лещука – парень вышел вообще без паники, никаких срывов на защитников. Если бы ещё не пропустил, был бы лучшим игроком матча. Его уверенность передалась и защитникам. Мне показалось, что уже сейчас Лещук – готовый игрок основы. Жаль, не выручил.



В «Зените» же стоит выделить Оздоева. И пробил здорово, и никаких ошибок не допустил. Он сейчас вообще абсолютно правильно играет в основе и сборной России, и «Зенита». За Оздоева надо отдать должное Семаку, поблагодарить его – он нашёл к нему подход», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

У Дзюбы гол плюс пас! «Динамо» нужен такой же форвард «Зенит» лучше реализовал свои моменты в матче с динамовцами.