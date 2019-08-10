«МЮ» опубликовал проморолик к матчу с «Челси». Он посвящён Сульшеру и Лэмпарду

«Манчестер Юнайтед» в своём официальном «твиттере» опубликовал проморолик к предстоящему матчу с «Челси» в 1-м туре английской Премьер-лиги.



Ролик посвящён главным тренерам команд — Уле-Гуннару Сульшеру и Фрэнку Лэмпарду, которые ранее защищали цвета своих нынешних клубов в качестве футболистов. В видео показаны некоторые из голов бывшего нападающего и экс-полузащитника.

Сульшер в бытность футболистом выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год, а до перехода в стан «красных дьяволов» играл на родине за «Клаусененген» и «Мольде». Лэмпард в свою очередь защищал цвета «Челси» с 2001 по 2014 год, а также выступал за «Вест Хэм Юнайтед», «Суонси Сити», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити».



Матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» состоится завтра, 11 августа, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начало – в 18:30 мск.