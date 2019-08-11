«Тюмень» сделала предложение Неймару, но отказалась от него в пользу Газданова

«Тюмень» в своём «инстаграме» сделала предложение форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару.
«Пока не закрыто трансферное окно, ФК «Тюмень» ищет игроков для глубины состава. Откроем секрет, кого мы пригласили — Неймара», — было сказано в сообщении «Тюмени». Завлечь бразильца клуб ПФЛ попытался несколькими преимуществами: апартаментами в «Лесобазе», отсутствием тени Месси и Мбаппе, бесплатным купоном в парикмахерскую под названием «Доширак», зарплатой в 10 тысяч рублей в месяц, участием в лучшей лиге мира, путешествиями на выездные игры на поездах, визитом на мост «Влюбленных», возможностью поиграть с Артуром Газдановым и лучшими болельщиками.
Позже клуб опубликовал новое сообщение: «ФК «Тюмень» принято решение отказаться от услуг Неймара. В клубе считают, что Артур Газданов намного сильнее. Тратить деньги на игрока с зарплатой в 10 тыс. рублей, сидящего на скамейке, экономически нецелесообразно».
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