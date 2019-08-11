Яркая фанатка с тату на груди и удаление Намли. Фото матча «Краснодар» — «Рубин»

10 августа в Краснодаре на одноимённом стадионе в матче пятого тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» одержал победу над «Рубином». Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 17-й минуте. Грубую ошибку допустил голкипер гостей Юрий Дюпин. Его ввод мяча от ворот перехватил Реми Кабелла, который сделал передачу на Ивана Игнатьева, а тот переиграл вратаря «Рубина» в ближнем бою.



На 45+2-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. С поля за второе предупреждение был удалён хавбек «быков» Юнес Намли. Однако, отыграв тайм в большинстве, «Рубин» так и не смог уйти от поражения.



В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» набрал 10 очков и поднялся на 2-е место. «Рубин» с 7 очками занимает 8-е место.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.