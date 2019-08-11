Воспитанник ЦСКА Сердеров забил во втором матче чемпионата Хорватии подряд
Российский полузащитник «Интера» из Запрешича Сердер Сердеров забил гол в домашнем матче 4-го тура хорватской Первой лиги с «Вараждином» (2:2). 25-летний игрок отправил мяч в ворота соперника на 28-й минуте.
Для Сердерова этот гол стал вторым в нынешнем сезоне. Ранее хавбек отличился в выездной встрече 3-го тура с «Осиеком» (1:3).
Сердер — воспитанник московского ЦСКА. В России выступал также за махачкалинский «Анжи», «Урал» из Екатеринбурга, самарские «Крылья Советов» и красноярский «Енисей». До перехода в «Интер» футболист успел поиграть в болгарской «Славии» и польской «Краковии».
В минувшем сезоне Сердеров забил 7 мячей в 18 матчах чемпионата Хорватии. Его контракт с «Интером» рассчитан до 30 июня 2020 года.
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