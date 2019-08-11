Рашфорд рассказал, чему его научили ван Гал, Моуринью и Сульшер

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал об особенностях работы в команде под руководством разных тренеров.

«Каждый тренер учит разным вещам. Луи ван Гал был идеальным тренером для меня, когда он был в команде. Он был терпелив, дал мне время изучить игру. При этом ван Гал не пытался дать мне слишком много информации.

При Жозе Моуринью я стал лучше понимать футбол, особенно это касается игры в обороне. Теперь под руководством Уле-Гуннара Сульшера мы пытаемся соединить эти два аспекта.

Сульшер отлично знает «Манчестер Юнайтед». Под его руководством мы возвращаемся к нормальному состоянию. Это самое главное», — приводит слова английского нападающего Sky Sports.

Сегодня, 11 августа, «МЮ» на «Олд Траффорд» встретится с лондонским «Челси» в 1-м туре АПЛ, начало — в 18:30 мск.