«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся 11 августа в 16:00

Сегодня, 11 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» – «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн, прямая видеотрансляция начнётся в 16:00 мск. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В роли его ассистентов выступят Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери – Даррен Ингланд.



В прошлом сезоне «Арсенал» занял 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» занял 13-е место в таблице чемпионата Англии по итогам сезона-2018/19. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».



Полное расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/10 доступно на «Чемпионате».