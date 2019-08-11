Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся 11 августа в 16:00

«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся 11 августа в 16:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 11 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» – «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн, прямая видеотрансляция начнётся в 16:00 мск. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В роли его ассистентов выступят Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери – Даррен Ингланд.

В прошлом сезоне «Арсенал» занял 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» занял 13-е место в таблице чемпионата Англии по итогам сезона-2018/19. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».

Полное расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/10 доступно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент