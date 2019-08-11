Юный фанат «Ливерпуля» разбил нос до крови, пока бежал за машиной Салаха

Болельщик «Ливерпуля» Луи Фаулер врезался в фонарный столб, когда бежал за машиной нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха вместе с младшим братом Исааком, сообщает Sky Sports.

В итоге 11-летний мальчик разбил нос до крови. Салах остановил автомобиль, когда увидел неудачу фаната. Египтянин хотел убедиться, что с его поклонником всё в порядке. Футболист также сфотографировался с братьями.

Фото можно посмотреть на странице Sky Sports в «Инстаграме».

Луи сказал отчиму, что «готов всё повторить, чтобы снова встретить своего героя».

Напомним, «Ливерпуль» 9 августа на стадионе «Энфилд» провёл матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу мерсисайдцев. В активе Салаха гол и результативная передача.