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Ван де Бек — о переговорах с «Реалом»: надеюсь, всё разрешится как можно скорее

Ван де Бек — о переговорах с «Реалом»: надеюсь, всё разрешится как можно скорее
Футбол / Испания 0

Полузащитник амстердамского «Аякса» Донни ван де Бек прокомментировал ситуацию с возможным переходом в мадридский «Реал».

«Переговоры продолжаются. Я надеюсь, что всё разрешится как можно скорее», — приводит слова ван де Бека El Chiringuito.

Ранее стало известно, что руководство «сливочных» одобряет подписание 22-летнего полузащитника амстердамского клуба, трансфер которого оценивается в € 60 млн.

В прошлом сезоне ван де Бек провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов. Также ван де Бек выступает за национальную команду Нидерландов с 2017 года. В нынешнем сезоне амстердамский «Аякс» провёл два матча, набрал 4 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

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