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Моуринью: фавориты АПЛ — «МС», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и второй состав «Сити»

Моуринью: фавориты АПЛ — «МС», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и второй состав «Сити»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, ныне работающий экспертом на телеканале Sky Sports, назвал претендентов на чемпионский титул английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Фаворитами являются четыре команды. «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», «Ливерпуль» и второй состав «Манчестер Сити». Когда посмотрел на скамейку «Сити» и увидел игроков, которые не попали в стартовый состав, начал думать, что даже их вторая команда могла бы стать чемпионом», — приводит слова Моуринью журналистка Мелисса Редди на своей странице в «Твиттере».

«Манчестер Сити» дважды стал чемпионом АПЛ в последних двух сезонах. В первом туре нынешней кампании команда Хосепа Гвардиолы в Лондоне разгромила «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 5:0.

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