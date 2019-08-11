Гол Швайнштайгера на 88-й минуте принёс «Чикаго Файр» победу в матче MLS

В матче 26-го тура регулярного чемпионата MLS «Чикаго Файр» принимал «Монреаль Импэкт». Встреча прошла на стадионе «СитГик» в Бриджвью и завершилась со счётом 3:2 в пользу чикагской команды.
На 8-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Чикаго Файр» Дэкс Маккарти. Через 11 минут нападающий Неманья Николич упрочил преимущество хозяев в счёте. На 34-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Чикаго Файр», который успешно реализовал хавбек «Монреаль Импэкт» Сафир Таидер. Защитник гостей Бакари Санья сравнял счёт на 76-й минуте. Победный гол на 88-й минуте забил полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер, ранее выступавший в составе «Баварии».
«Чикаго Файр» набрал 30 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице MLS. «Монреаль Импэкт» (33) — на 15-м месте.
- 11 августа 2019
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