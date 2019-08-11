«Интер» может сделать предложение по трансферу Ракитича

Миланский «Интер» проявляет интерес к хорватскому полузащитнику «Барселоны» Ивану Ракитичу, утверждает Sport.es.

По данным источника, итальянский клуб может сделать предложение по трансферу игрока, если он не будет использован в сделке по переходу в «Барселону» нападающего «ПСЖ» Неймара. При этом «Барселона» дала понять «Интеру» и другим интересующимся клубами, что не продаст Ракитича дешевле € 50 млн.

Ранее сообщалось, что Ракитич не хочет уходить из «Барселоны».

Ракитич выступает за «Барселону» с 2014 года. В минувшем сезоне 31-летний хавбек принял участие в 34 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.