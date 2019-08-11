«Лестер» — «Вулверхэмптон»: отменённый гол Дендонкера

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги между «Лестер Сити» и «Вулверхэмптоном» был забит первый мяч, его автором стал игрок гостей Леандер Дендонкер, но судья отменил взятие ворот.
Новый сезон английской Премьер-лиги стартовал 9 августа. В матче открытия «Ливерпуль» дома обыграл «Норвич Сити» со счётом 4:1. В матчах 10 августа «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вест Хэм Юнайтед» — 5:0, «Бёрнли» дома был сильнее «Саутгемптона» — 3:0. «Брайтон» в гостевом поединке обыграл «Уотфорд» — 3:0. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой» — 3:1.
В двух матчах 1-го тура АПЛ были зафиксированы ничейные результаты «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1, «Кристалл Пэлас» — «Эвертон» — 0:0.
1-й тур АПЛ завершится 11 августа матчами «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — «Челси».
- 11 августа 2019
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