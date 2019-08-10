Кокорин — об инциденте с Паком: каждый должен отвечать за свои слова

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сказал, что пожал бы руку чиновнику Денису Паку, с которым у него произошла стычка в октябре 2018 года. Футболист ударил Пака стулом. На суде форвард сине-бело-голубых утверждал, что чиновник перед этим его оскорбил. Сейчас Кокорин отбывает наказание в колонии.

«Многое за это время осознал. Понимаете, закрывать по беспределу или оговорить можно любого. За решётку таких попадает очень много. Мне не надоели журналисты, но что вы писали? Кто как себя ведёт, кто кому улыбнулся. Вы не писали о сути того, что происходит. Как можно такое дело рассматривать 6 месяцев? Паку пожал бы руку. Но каждый должен отвечать за свои слова, мне это кажется по-мужски», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Кокорин должен выйти на свободу 7 декабря 2019 года.