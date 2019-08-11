Сёмин: надо добивать соперника, а этого у «Локомотива» пока нет

Главный тренер «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал победу (4:0) в матче 5-го тура РПЛ с «Уралом».

«Мне очень понравился матч, болельщикам, думаю, тоже. Игроки молодцы, подошли ответственно. С «Уралом» игры всегда идут очень тяжело, а в этот раз удалось забить четыре мяча, могли забить и ещё. Футбол был очень хороший. Мы рады, что имеем три очка. Возникало ощущение при 2:0, что всё может перевернуться, счёт скользкий – вроде выигрываешь, но, если пропустишь – начнётся агония. В перерыве серьёзно разговаривали, игроки сами проявили инициативу в том, что ничего не закончилось. Так моменты транжирить нельзя, другая команда будет наказывать. Надо добивать соперника, а этого пока нет. Так было и в Самаре, моментов после 1:0 была масса. Но мы никогда никого не ругаем, эпизод же уже прошёл. В перерыве ругать можно, а после нет смысла. Будем делать на этом акцент. Но за что ругать – он же хотел забить. Моменты обязательно разберём, чтобы знать, как исправить ситуацию в следующий раз.

Что касается Фарфана, то восстановление, насколько я знаю, проходит нормально, операция тоже прошла нормально. Нельзя раньше времени подпускать, как бы организм не реагировал. До нового года его точно не будет, а после – надеемся. Кверквелии, думаю, ещё неделю-две нужно, уровень натренированности у него не такой высокий, чтобы выходить. Мурило сегодня не вышел на поле? В любой ситуации есть конкуренция, в какой-то момент играл он, сейчас Хёведес, потом Кверквелия. Есть варианты, сегодня мы остановились на этой группе игроков, а завтра может быть по-другому. Что касается Крыховяка, то преображения никакого нет, он просто очень профессиональный, хороший игрок. Всегда играет изо всех сил.

Сулейманов – это ответ «Краснодару»? У нас много игроков из своей школы, больше, чем в любой другой команде, мне кажется. Нужно говорить о том, что искусственно ничего быть не может, иначе прогресса не будет. В какой-то момент они завоёвывают время. Выйдет один-два раза, возможно, завоюет место в основе. Алексея и Антона я заменил, потому что надо их беречь. В какой-то момент им нужна пауза. Думал, что у Смолова много моментов, что он ещё забьёт. Но не получилось", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.