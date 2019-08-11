«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в матче 1-го тура АПЛ

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Итоговый счёт матча — 4:0.

Дебют разгрому синих положил Маркус Рашфорд. На 18-й минуте он реализовал пенальти, который был назначен за фол на нём же со стороны Курта Зума. На 65-й минуте Антони Марсьяль с передачи Андреаса Перейры забил второй мяч в ворота Кепы Аррисабалаги. Ещё через две минуты Рашфорд сделал дубль. Голевую передачу ему отдал Поль Погба. Точку во встрече на 81-й минуте поставил Даниэль Джеймс.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится 19 августа. «Челси» днём ранее дома встретится с «Лестер Сити».