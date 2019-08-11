«Лилль» обыграл «Нант» благодаря дублю Осимхена

В матче 1-го тура чемпионата Франции «Лилль» обыграл «Нант» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лилле на стадионе «Вильнёв-д'Аск». Обслуживал матч арбитр Микаэль Лесаж, которому ассистировали Хюсейин Оджак и Стефан Люзи.

Счёт был открыт на 19-й минуте. Автором гола стал Виктор Осимхен, которому ассистировал Жозе Фонте. В начале второго тайма гости восстановили равновесие благодаря автоголу Зеки Челика. Победу «Лиллю» на 80-й минуте принёс Осимхен с передачи Челика.

Во 2-м туре «Лилль» на выезде сыграет с «Амьеном». «Нанту» предстоит домашняя игра с «Марселем». Оба матча состоятся 17 августа.

Также завершился ещё один матч 1-го тура французского национального чемпионата. «Страсбург» на своём поле сыграл вничью с «Метцем» со счётом 1:1.