«Лилль» обыграл «Нант» благодаря дублю Осимхена
В матче 1-го тура чемпионата Франции «Лилль» обыграл «Нант» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лилле на стадионе «Вильнёв-д'Аск». Обслуживал матч арбитр Микаэль Лесаж, которому ассистировали Хюсейин Оджак и Стефан Люзи.
Счёт был открыт на 19-й минуте. Автором гола стал Виктор Осимхен, которому ассистировал Жозе Фонте. В начале второго тайма гости восстановили равновесие благодаря автоголу Зеки Челика. Победу «Лиллю» на 80-й минуте принёс Осимхен с передачи Челика.
Во 2-м туре «Лилль» на выезде сыграет с «Амьеном». «Нанту» предстоит домашняя игра с «Марселем». Оба матча состоятся 17 августа.
Также завершился ещё один матч 1-го тура французского национального чемпионата. «Страсбург» на своём поле сыграл вничью с «Метцем» со счётом 1:1.
Франция - Лига 1. 1-й тур
11 августа 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Лилль
Лилль
2 : 1
Нант
Нант
1:0 – Осимхен – 19, 1:1 – Челик – 51 (автогол), 2:1 – Осимхен – 80
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