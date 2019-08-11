Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лилль» обыграл «Нант» благодаря дублю Осимхена

«Лилль» обыграл «Нант» благодаря дублю Осимхена
Футбол / Франция 0

В матче 1-го тура чемпионата Франции «Лилль» обыграл «Нант» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лилле на стадионе «Вильнёв-д'Аск». Обслуживал матч арбитр Микаэль Лесаж, которому ассистировали Хюсейин Оджак и Стефан Люзи.

Счёт был открыт на 19-й минуте. Автором гола стал Виктор Осимхен, которому ассистировал Жозе Фонте. В начале второго тайма гости восстановили равновесие благодаря автоголу Зеки Челика. Победу «Лиллю» на 80-й минуте принёс Осимхен с передачи Челика.

Во 2-м туре «Лилль» на выезде сыграет с «Амьеном». «Нанту» предстоит домашняя игра с «Марселем». Оба матча состоятся 17 августа.

Также завершился ещё один матч 1-го тура французского национального чемпионата. «Страсбург» на своём поле сыграл вничью с «Метцем» со счётом 1:1.

Франция - Лига 1. 1-й тур
11 августа 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Лилль
Лилль
2 : 1
Нант
Нант
1:0 – Осимхен – 19, 1:1 – Челик – 51 (автогол), 2:1 – Осимхен – 80
Франция - Лига 1. 1-й тур
11 августа 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Страсбург
Страсбург
1 : 1
Метц
Метц
1:0 – Томассон – 21, 1:1 – Диалло – 47
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент