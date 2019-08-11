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Магнуссон: в моменте с Чаловым был пенальти. У него всё лицо было в крови

Магнуссон: в моменте с Чаловым был пенальти. У него всё лицо было в крови
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:0).

«В моменте с Чаловым безусловно был пенальти. Мы сейчас ещё пересмотрели этот момент, у него всё лицо было в крови. Это нарушение. К сожалению, у нас сегодня не было VAR. Мы не хотим видеть такое в футболе. Фёдора обычно сложно вывести из себя, он очень спокойный человек. Сегодня ему было за что злиться — это грубое нарушение. Безобразно видеть такое.

Если вы хотите использовать VAR, его надо использовать в каждом матче. Он помогает и разъясняет. Нам его сегодня не хватило, но только на него ругаться не надо, мы сами не реализовали несколько моментов.

Сигурдсон очень расстроен. Попытаюсь с ним переговорить. Надеюсь, всё будет хорошо», — передаёт слова Магнуссона корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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