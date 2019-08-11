Жуткая кровь Чалова, гнев Гончаренко и гримаса Васина. Лучшие фото с «ВЭБ Арены»

11 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче пятого тура российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл в нулевую ничью с «Сочи».

«Армейцы» прогнозируемо больше владели мячом — 66% против 34% у соперника. Также столичная команда чаще била (11 ударов против 7 у соперника) и попадала в створ ворот (7 ударов против 1 у соперника). Однако это преимущество не позволило ЦСКА одержать победу в матче.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.