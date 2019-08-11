«Ахмат» — «Спартак»: Шюррле забил дебютный гол за красно-белых
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле отметился дебютным голом за красно-белых.
Первый гол в составе московской команды 28-летний хавбек забил в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». На 70-й минуте встречи немец ворвался в штрафную площадь хозяев по правому флангу и пробил в дальний угол ворот Евгения Городова. Вратарь «Ахмата» не смог спасти свою команду.
Шюррле проводит третий матч за «Спартак». В его активе уже была результативная передача в матче Лиги Европы с «Туном».
Напомним, «Спартак» арендовал Шюррле до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.
Шюррле: рад, что отдал первую результативную передачу за «Спартак»
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